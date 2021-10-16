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"Червона" зона в Запоріжжі: в транспорт пускатимуть тільки з сертифікатом про щеплення

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Запоріжжя, Субота 16 жовтня 2021 11:15
"Червона" зона в Запоріжжі: в транспорт пускатимуть тільки з сертифікатом про щеплення Фото: у Запоріжжі готуються до "червоної" зони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Запоріжжі готуються до посилення карантинних обмежень. Так, після переходу регіону до "червоної" зони, громадським транспортом зможуть користуватися не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ, ухвалений ТЕБ та НС міста.

Зокрема, відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у м. Запоріжжя.

Згідно з документом, перехід регіону до "червоної" зони адаптивного карантину означатиме, що проїзд на громадському транспорті міста буде доступний лише за умови:

  • наявності COVID-сертифікату;
  • результату негативного тесту на коронавірус, зробленого не пізніше як за 72 год.;
  • довідки для проїзду на час дії карантину, виданої з місця роботи.

Нагадаємо, згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Запорізька область переходить в "червону" зону адаптивного карантину з 18 жовтня.

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