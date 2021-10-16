ru ua
Сб, 16 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

"Красная" зона в Запорожье: в транспорт будут пускать только с сертификатом о прививке

Новина українською →
Запорожье, Суббота 16 октября 2021 11:15
"Красная" зона в Запорожье: в транспорт будут пускать только с сертификатом о прививке Фото: в Запорожье готовятся к "красной" зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Запорожье готовятся к усилению карантинных ограничений. Так, после перехода региона в "красную" зону, общественным транспортом смогут пользоваться не все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ, принятый ТЭБ и ЧС города.

В частности, соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в г. Запорожье.

Согласно документу, переход региона в "красную" зону адаптивного карантина будет означать, что проезд на общественном транспорте города будет доступен только при условии:

  • наличия COVID-сертификата;
  • результата отрицательного теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 ч.;
  • справки для проезда на время действия карантина, выданной с места работы.

Напомним, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Запорожская область переходит в "красную" зону адаптивного карантина с 18 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Карантин Красная зона карантина
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе