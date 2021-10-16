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"Червона" зона в Запоріжжі: школи міста йдуть на канікули завчасно

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Запоріжжя, Субота 16 жовтня 2021 12:49
"Червона" зона в Запоріжжі: школи міста йдуть на канікули завчасно Фото: школи Запоріжжя розпочнуть канікули на тиждень раніше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Школи Запоріжжя розпочнуть осінні канікули раніше через перехід регіону в "червону" зону карантину. Так, замість 25 жовтня, учні підуть на відпочинок вже з 18-го.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 061.ua.

Зокрема, канікули для школярів триватимуть до 24 жовтня, а не до 31, як це мало б бути за планом.

"Канікули, які були заплановані на 25 жовтня-31 жовтня перенесені на 18-24 жовтня в усіх навчальних закладах міста", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Запоріжжя також підготувало обмеження на проїзд у громадському транспорті після переходу у "червону" зону.

Зазначимо, згідно з рішенням Державної комісії ТЕБ та НС, Запорізька область переходить в "червону" зону адаптивного карантину з 18 жовтня.

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