"Червона" зона в Запоріжжі: школи міста йдуть на канікули завчасно

Школи Запоріжжя розпочнуть осінні канікули раніше через перехід регіону в "червону" зону карантину. Так, замість 25 жовтня, учні підуть на відпочинок вже з 18-го.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 061.ua.

Зокрема, канікули для школярів триватимуть до 24 жовтня, а не до 31, як це мало б бути за планом.

"Канікули, які були заплановані на 25 жовтня-31 жовтня перенесені на 18-24 жовтня в усіх навчальних закладах міста", - йдеться в повідомленні.