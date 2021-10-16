"Червона" зона в Запоріжжі: школи міста йдуть на канікули завчасно
Фото: школи Запоріжжя розпочнуть канікули на тиждень раніше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Школи Запоріжжя розпочнуть осінні канікули раніше через перехід регіону в "червону" зону карантину. Так, замість 25 жовтня, учні підуть на відпочинок вже з 18-го.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання 061.ua.
Зокрема, канікули для школярів триватимуть до 24 жовтня, а не до 31, як це мало б бути за планом.
"Канікули, які були заплановані на 25 жовтня-31 жовтня перенесені на 18-24 жовтня в усіх навчальних закладах міста", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Запоріжжя також підготувало обмеження на проїзд у громадському транспорті після переходу у "червону" зону.
Зазначимо, згідно з рішенням Державної комісії ТЕБ та НС, Запорізька область переходить в "червону" зону адаптивного карантину з 18 жовтня.