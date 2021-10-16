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"Красная" зона в Запорожье: школы города уходят на каникулы раньше времени

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Запорожье, Суббота 16 октября 2021 12:49
"Красная" зона в Запорожье: школы города уходят на каникулы раньше времени Фото: школы Запорожья начнут каникулы на неделю раньше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Школы Запорожья начнут осенние каникулы раньше из-за перехода региона в "красную" зону карантина. Так, вместо 25 октября, ученики пойдут на отдых уже с 18-го.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 061.ua.

В частности, каникулы для школьников продлятся до 24 октября, а не до 31, как это должно быть по плану.

"Каникулы, которые были запланированы на 25 октября-31 октября перенесены на 18-24 октября во всех учебных заведениях города", - говорится в сообщении.

Напомним, что Запорожье также подготовило ограничения на проезд в общественном транспорте после перехода в "красную" зону.

Отметим, согласно решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, Запорожская область переходит в "красную" зону адаптивного карантина с 18 октября.

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