"Красная" зона в Запорожье: школы города уходят на каникулы раньше времени

Школы Запорожья начнут осенние каникулы раньше из-за перехода региона в "красную" зону карантина. Так, вместо 25 октября, ученики пойдут на отдых уже с 18-го.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 061.ua.

В частности, каникулы для школьников продлятся до 24 октября, а не до 31, как это должно быть по плану.

"Каникулы, которые были запланированы на 25 октября-31 октября перенесены на 18-24 октября во всех учебных заведениях города", - говорится в сообщении.