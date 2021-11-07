"Червона" зона розширюється. Більша частина України пішла на локдаун: список областей

"Червона" зона

У цій зоні сьогодні перебувають такі регіони:

Київ,

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська.

З завтрішнього дня у цій зоні буде ще й Волинська область. Крім того, у Черкаській ОДА повідомляють, що ця область наближається до "червоної" зони.

Обмеження "червоної" зони

У "червоній" зоні карантину заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, фітнес-центрів, басейнів та спортзалів, а також проведення масових заходів.

Водночас в областях "червоної" зони забороняється очне навчання у закладах освіти, крім дитсадків та 1-4 класів.

Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.