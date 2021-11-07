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"Червона" зона розширюється. Більша частина України пішла на локдаун: список областей

Автор: Анастасія Рокитна

"Червона" зона карантину в Україні розширюється. З понеділка починають діяти посилені обмеженя у Волинській області.

Більш детально в метеріалі РБК-Україна.

"Червона" зона

У цій зоні сьогодні перебувають такі регіони:

  • Київ,
  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська.

З завтрішнього дня у цій зоні буде ще й Волинська область. Крім того, у Черкаській ОДА повідомляють, що ця область наближається до "червоної" зони.

Обмеження "червоної" зони

У "червоній" зоні карантину заборонено роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, фітнес-центрів, басейнів та спортзалів, а також проведення масових заходів.

Водночас в областях "червоної" зони забороняється очне навчання у закладах освіти, крім дитсадків та 1-4 класів.

Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.

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