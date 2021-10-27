"Червона" зона до кінця тижня охопить 15 областей: повний список обмежень

За словами Кузіна, ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, тому він не виключає, що "червоний" список областей можуть знову розширити.

"Станом на 27 жовтня вже 8 областей пребувають у червоному рівні небезпеки. Із 30 жовтня до них доєднаються Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області", - наголосив він.

Які обмеження діють в "червоних" областях

Обмеження "червоної" зони карантину, як розповів Кузін, передбачають заборону роботи:

закладів громадського харчування (крім доставки та на винос);

ТРЦ та інших розважальних закладів;

закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків;

непродовольчих ринків та магазинів;

спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

закладів культури, крім культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки;

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів;

Вказані обмеження не будуть застосовуватися, якщо 100% працівників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю вакциновані або матимуть негативний тест на коронавірус.

Не обмежується у "червоній" зоні робота АЗС, банків, ветеринарних магазинів, аптек та продовольчих магазинів.

"Робота центрів та пунктів вакцинації у "червоній" зоні не забороняється, там потрібно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції", - додав головний санітарний лікар.