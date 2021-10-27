"Червона" зона до кінця тижня охопить 15 областей: повний список обмежень

Вже з 30 жовтня у "червоній" зоні карантину перебуватиме 15 областей України. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін назвав повний перелік обмежень, які діють в областях, де встановлено червоний рівень епіднебезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "Дом".
За словами Кузіна, ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, тому він не виключає, що "червоний" список областей можуть знову розширити.
"Станом на 27 жовтня вже 8 областей пребувають у червоному рівні небезпеки. Із 30 жовтня до них доєднаються Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області", - наголосив він.
Обмеження "червоної" зони карантину, як розповів Кузін, передбачають заборону роботи:
Вказані обмеження не будуть застосовуватися, якщо 100% працівників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю вакциновані або матимуть негативний тест на коронавірус.
Не обмежується у "червоній" зоні робота АЗС, банків, ветеринарних магазинів, аптек та продовольчих магазинів.
"Робота центрів та пунктів вакцинації у "червоній" зоні не забороняється, там потрібно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції", - додав головний санітарний лікар.