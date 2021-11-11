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"Ковідна амністія". Чи потрібна така опція: думка лікаря

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Україна, Четвер 11 листопада 2021 17:43
"Ковідна амністія". Чи потрібна така опція: думка лікаря Фото: лікар пояснив, чи потрібна "ковідна амністія" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Лікар та президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров прокоментував ініціативу Міністерства охорони здоров'я впровадити "ковідну амністію" для тих, хто придбав собі сертифікат в "Дії". За його словами, надати людям таку можливість дійсно треба.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення".

Як пояснив Дубров, коли людина потрапляє в реанімацію з коронавірусом, то кардинально змінює свою позицію щодо вакцинації. Його пацієнти часто говорять, що шкодують про те, що не вакцинувалися.

"Троє з чотирьох госпіталізованих вакцинованих купили сертифікат. Один вже помер. Думаю, що родичі, знайомі та друзі цих людей побачили цю ситуацію та вже хочуть щепитися. Маю особисті історії, коли люди з купленим сертифікатом вирішили щепитися, а зробити цього не можуть, бо вже є в базі", - сказав лікар.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував появу механізму отримання щеплення від коронавірусу для тих, хто придбав сертифікат з внесенням даних у базу МОЗ. Він назвав цей механізм "ковідною амністією".

Пізніше очільник міністерства пояснив, як працюватиме "ковідна амністія" та хто зможе нею скористатися.

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