"Ковідна амністія". Чи потрібна така опція: думка лікаря

Лікар та президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров прокоментував ініціативу Міністерства охорони здоров'я впровадити "ковідну амністію" для тих, хто придбав собі сертифікат в "Дії". За його словами, надати людям таку можливість дійсно треба.

Як пояснив Дубров, коли людина потрапляє в реанімацію з коронавірусом, то кардинально змінює свою позицію щодо вакцинації. Його пацієнти часто говорять, що шкодують про те, що не вакцинувалися.

"Троє з чотирьох госпіталізованих вакцинованих купили сертифікат. Один вже помер. Думаю, що родичі, знайомі та друзі цих людей побачили цю ситуацію та вже хочуть щепитися. Маю особисті історії, коли люди з купленим сертифікатом вирішили щепитися, а зробити цього не можуть, бо вже є в базі", - сказав лікар.