"Ковидная амнистия". Нужна ли такая опция: мнение врача

Врач и президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров прокомментировал инициативу Министерства здравоохранения ввести "ковидную амнистию" для тех, кто приобрел себе сертификат в "Дие". По его словам, предоставить людям такую возможность действительно надо.

Как пояснил Дубров, когда человек попадает в реанимацию с коронавирусом, то кардинально меняет свою позицию в отношении вакцинации. Его пациенты часто говорят, что жалеют о том, что не вакцинировались.

"Трое из четырех госпитализированных вакцинированных купили сертификат. Один уже умер. Думаю, что родственники, знакомые и друзья этих людей увидели эту ситуацию и уже хотят прививаться. Имею личные истории, когда люди с купленным сертификатом решили прививаться, а сделать этого не могут, потому что уже есть в базе", - сказал врач.