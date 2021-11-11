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"Ковидная амнистия". Нужна ли такая опция: мнение врача

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Украина, Четверг 11 ноября 2021 17:43
"Ковидная амнистия". Нужна ли такая опция: мнение врача Фото: врач объяснил, нужна ли " ковидная амнистия "(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Врач и президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров прокомментировал инициативу Министерства здравоохранения ввести "ковидную амнистию" для тех, кто приобрел себе сертификат в "Дие". По его словам, предоставить людям такую возможность действительно надо.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ковидная амнистия". Как владельцам поддельных COVID-сертификатов получить прививку".

Как пояснил Дубров, когда человек попадает в реанимацию с коронавирусом, то кардинально меняет свою позицию в отношении вакцинации. Его пациенты часто говорят, что жалеют о том, что не вакцинировались.

"Трое из четырех госпитализированных вакцинированных купили сертификат. Один уже умер. Думаю, что родственники, знакомые и друзья этих людей увидели эту ситуацию и уже хотят прививаться. Имею личные истории, когда люди с купленным сертификатом решили прививаться, а сделать этого не могут, потому что уже есть в базе", - сказал врач.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал появление механизма получения прививки от коронавируса для тех, кто приобрел сертификат с внесением данных в базу Минздрава. Он назвал этот механизм "ковидной амнистией".

Позже глава министерства пояснил, как будет работать "ковидная амнистия" и кто сможет ею воспользоваться.

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