RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві підтвердили шість нових випадків штаму "Дельта" 

Автор: РБК-Україна

В Олександрівській лікарні міста Києва первинним тестуванням виявили шість випадків COVID-19 штаму "Дельта". Його підтвердили у людей різного віку - від 21 до 73 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент охорони здоров'я міста Києва.

Дослідження були проведені завдяки спеціально закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму реактивам.

"Наразі біоматеріал переданий для підтвердження в Київський міський лабораторний центр МОЗ України", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Україні було офіційно підтверджено чотири випадки зараження "Дельта" штамом коронавірусу. Два в Закарпатській області та два в Києві.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) цього тижня поставить Україні тести для виявлення "Дельта"-штаму коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусКоронавірус "Дельта"