У Києві підтвердили шість нових випадків штаму "Дельта"
В Олександрівській лікарні міста Києва первинним тестуванням виявили шість випадків COVID-19 штаму "Дельта". Його підтвердили у людей різного віку - від 21 до 73 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент охорони здоров'я міста Києва.
Дослідження були проведені завдяки спеціально закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму реактивам.
"Наразі біоматеріал переданий для підтвердження в Київський міський лабораторний центр МОЗ України", - йдеться в повідомленні.
Раніше в Україні було офіційно підтверджено чотири випадки зараження "Дельта" штамом коронавірусу. Два в Закарпатській області та два в Києві.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) цього тижня поставить Україні тести для виявлення "Дельта"-штаму коронавірусу.