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У Києві підтвердили шість нових випадків штаму "Дельта" 

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Четвер 22 липня 2021 10:41
У Києві підтвердили шість нових випадків штаму "Дельта"  Фото: в Києві шість нових випадків "Дельта"-штаму (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Олександрівській лікарні міста Києва первинним тестуванням виявили шість випадків COVID-19 штаму "Дельта". Його підтвердили у людей різного віку - від 21 до 73 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент охорони здоров'я міста Києва.

Дослідження були проведені завдяки спеціально закупленим лікарнею саме для діагностування цього штаму реактивам.

"Наразі біоматеріал переданий для підтвердження в Київський міський лабораторний центр МОЗ України", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Україні було офіційно підтверджено чотири випадки зараження "Дельта" штамом коронавірусу. Два в Закарпатській області та два в Києві.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) цього тижня поставить Україні тести для виявлення "Дельта"-штаму коронавірусу.

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