В Киеве подтвердили шесть новых случаев штамма "Дельта" 

В Александровской больнице города Киева первичным тестированием выявили шесть случаев COVID-19 штамма "Дельта". Его подтвердили у людей разного возраста - от 21 до 73 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент здравоохранения города Киева.

"Сейчас биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины", - говорится в сообщении.

Исследования были проведены благодаря специально закупленным больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам.

Ранее в Украине было официально подтверждено четыре случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса. Два в Закарпатской области и два в Киеве.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на этой неделе поставит Украине тесты для обнаружения "Дельта"-штамма коронавируса.