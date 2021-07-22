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В Киеве подтвердили шесть новых случаев штамма "Дельта" 

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Четверг 22 июля 2021 10:41
В Киеве подтвердили шесть новых случаев штамма "Дельта"  Фото: в Киеве шесть новых случаев "Дельта"-штамма (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Александровской больнице города Киева первичным тестированием выявили шесть случаев COVID-19 штамма "Дельта". Его подтвердили у людей разного возраста - от 21 до 73 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент здравоохранения города Киева.

Исследования были проведены благодаря специально закупленным больницей именно для диагностирования этого штамма реактивам.

"Сейчас биоматериал передан для подтверждения в Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины", - говорится в сообщении.

Ранее в Украине было официально подтверждено четыре случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса. Два в Закарпатской области и два в Киеве.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на этой неделе поставит Украине тесты для обнаружения "Дельта"-штамма коронавируса.

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