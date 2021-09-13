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У Харкові вироблятимуть вакцину від COVID-19

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Харків, Понеділок 13 вересня 2021 21:38
У Харкові вироблятимуть вакцину від COVID-19 Фото: у Харкові вироблятимуть вакцину від COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Фармацевтичне підприємство "Лекхім" має намір запустити виробництво вакцин в наповнених шприцах, в тому числі і від COVID. Виробництво вакцин планується почати в 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської міської ради.

Підприємство планує вкласти у виробництво приблизно 25-30 млн євро.

У Харкові вироблятиметься вакцина CoronaVac, створена китайською компанією Sinovac Biotech.

Цього року група "Лекхім" стала офіційним постачальником цієї вакцини в Україні.

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