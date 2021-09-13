У Харкові вироблятимуть вакцину від COVID-19
Фото: у Харкові вироблятимуть вакцину від COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фармацевтичне підприємство "Лекхім" має намір запустити виробництво вакцин в наповнених шприцах, в тому числі і від COVID. Виробництво вакцин планується почати в 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської міської ради.
Підприємство планує вкласти у виробництво приблизно 25-30 млн євро.
У Харкові вироблятиметься вакцина CoronaVac, створена китайською компанією Sinovac Biotech.
Цього року група "Лекхім" стала офіційним постачальником цієї вакцини в Україні.