В Харькове будут производить вакцину от COVID-19
Фото: В Харькове будут производить вакцину от COVID-19 (Виталий Носач,РБК-Украина)
Фармацевтическое предприятие "Лекхим" намерено запустить производство вакцин в наполненных шприцах, в том числе и от COVID. Производство вакцин планируется начать в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
Предприятие планирует вложить в производство примерно 25-30 млн евро.
В Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech.
В этом году группа "Лекхим" стала официальным поставщиком этой вакцины в Украине.