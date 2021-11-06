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У міськраду Львова пускатимуть тільки COVID-безпечних

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Львів, Субота 06 листопада 2021 22:20
У міськраду Львова пускатимуть тільки COVID-безпечних Фото: до міськради Львова зможуть потрапити тільки COVID-безпечні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Комісія з питань ТЕБ і НС Львова прийняла рішення про введення спеціального режиму допуску в адміністративні будівлі. Потрапити в них з 15 листопада, зможуть тільки COVID-безпечні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міської ради Львова.

Відзначається, що з 15 листопада вводиться спеціальний режим допуску в адміністративні будівлі міської ради. Пускати в них будуть тільки при наявності наступних документів:

  • сертифіката про вакцинацію;
  • негативного тесту на коронавірус;
  • довідки про одужання від інфекції.

У пресслужбі пояснили, що з 8 по 14 листопада керівники підрозділів міськради мають визначити відповідальних, які контролюватимуть вхід людей до будівель та перевірятимуть у них COVID-документи.

При цьому обмеження набувають чинності з 8 листопада, а тиждень дається на підготовку спецрежиму допуску до будівлі міськради.

"Повноцінний режим набуває чинності з 15 листопада", - сказав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

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