У міськраду Львова пускатимуть тільки COVID-безпечних

Комісія з питань ТЕБ і НС Львова прийняла рішення про введення спеціального режиму допуску в адміністративні будівлі. Потрапити в них з 15 листопада, зможуть тільки COVID-безпечні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міської ради Львова .

Відзначається, що з 15 листопада вводиться спеціальний режим допуску в адміністративні будівлі міської ради. Пускати в них будуть тільки при наявності наступних документів:

сертифіката про вакцинацію;

негативного тесту на коронавірус;

довідки про одужання від інфекції.

У пресслужбі пояснили, що з 8 по 14 листопада керівники підрозділів міськради мають визначити відповідальних, які контролюватимуть вхід людей до будівель та перевірятимуть у них COVID-документи.

При цьому обмеження набувають чинності з 8 листопада, а тиждень дається на підготовку спецрежиму допуску до будівлі міськради.

"Повноцінний режим набуває чинності з 15 листопада", - сказав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.