ru ua
Сб, 06 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В горсовет Львова будут пускать только COVID-безопасных

Новина українською →
Львов, Суббота 06 ноября 2021 22:20
В горсовет Львова будут пускать только COVID-безопасных Фото: в горсовет Львова смогут попасть только COVID-безопасные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Львова приняла решение о введении специального режима допуска в административные здания. Попасть в них с 15 ноября, смогут только COVID-безопасные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета Львова.

Отмечается, что с 15 ноября вводится специальный режим допуска в административные здания городского совета. Пускать в них будут только при наличии следующих документов:

  • сертификата о вакцинации;
  • отрицательного теста на коронавирус;
  • справки о выздоровлении от инфекции.

В пресс-службе пояснили, что с 8 по 14 ноября руководители подразделений горсовета должны определить ответственных, которые будут контролировать вход людей в здания и проверять у них COVID-документы.

При этом ограничения вступают в действие с 8 ноября, а неделя дается на подготовку режима допуска в здание горсовета.

"Полноценный режим вступает в действие с 15 ноября", - сказал первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Карантин Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе