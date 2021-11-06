В горсовет Львова будут пускать только COVID-безопасных

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Львова приняла решение о введении специального режима допуска в административные здания. Попасть в них с 15 ноября, смогут только COVID-безопасные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета Львова .

Отмечается, что с 15 ноября вводится специальный режим допуска в административные здания городского совета. Пускать в них будут только при наличии следующих документов:

сертификата о вакцинации;

отрицательного теста на коронавирус;

справки о выздоровлении от инфекции.

В пресс-службе пояснили, что с 8 по 14 ноября руководители подразделений горсовета должны определить ответственных, которые будут контролировать вход людей в здания и проверять у них COVID-документы.

При этом ограничения вступают в действие с 8 ноября, а неделя дается на подготовку режима допуска в здание горсовета.

"Полноценный режим вступает в действие с 15 ноября", - сказал первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.