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Глава МЗС Ірану заразився коронавірусом

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Чиновник знаходиться на самоізоляції.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на 92news.

"Його стан добрий, він продовжить роботу після карантину", - розповів представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде.

Сам Абдоллахіян зазначив, що продовжує працювати вдома. Але через хворобу довелося поміняти програму візитів міністра.

На сайті Міністерства хорони здоров'я Ірану пишуть, що з початку пандемії коронавірусу в Ірані зареєстрували 5 934 495 випадків хвороби. Усього від COVID-19 померло 126 456 осіб. Станом на 2 листопада хворіють 286 108 жителів країни, а 3 859 із них - серйозні та критичні випадки.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Іран відкрився для туристів. Візи видаються повністю вакцинованим іноземцям. Країна була закритою для мандрівників майже 20 місяців.

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ІранКоронавірус