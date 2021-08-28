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Чи будуть привілеї для вакцинованих у "зеленій" зоні: МОЗ назвав умову

Автор: Уляна Безпалько

МОЗ розглядає можливість того, що в разі зростання захворюваності і переходу індикаторів в "червону" зону епідзагрози деякі сфери економіки продовжать працювати. Це можливо за умови вакцинації колективу і відвідувачів.

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми найближчим часом проанонсуємо ці умови. Так само, як це було зі школами, ми попередили про це ще в липні, заздалегідь", - повідомив Ляшко.

Для червоного рівня епідзагрози МОЗ буде вводити послаблення для вакцинованих незалежно від того, скільки відсотків українців до того моменту буде щеплено.

"Якісь привілеї для вакцинованих і додаткові обмеження для тих, хто не вакцинований, при зеленій зоні ми можемо вводити тоді, коли буде щеплена хоча б половина громадян", - сказав він.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що скасування масочного режиму в Україні поки не планують. Українці носитимуть маски до подолання пандемії коронавірусу.

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