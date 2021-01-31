Дружину Навального затримали на акції в Москві

На акції протесту в Москві (Російська Федерація) затримали Юлію Навальну - дружину опозиціонера Олексія Навального. Тим часом протестувальники в російській столиці рухаються в бік СІЗО "Матроська тиша", в якому його утримують.

Про це повідомляє телеканал "Дождь".

Незадовго до затримання вона опублікувала фото з московського району Сокольники. У цьому районі знаходиться "Матроська тиша". Вона приєдналася до протестувальників, які вимагають звільнити Навального.

Силовики затримали її за участь в непогодженій акції. Також в інтернеті з'явилося відео затримання Навальної. Повідомляється, що поліція вже відтіснила протестувальників від СІЗО і масово затримує людей. Дружину опозиціонера відвезли в невідомому напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на протестах в Санкт-Петербурзі сталися бійки з ОМОНом. Сотні людей сьогодні зібралися на Сінний площі, але поліція почала затримувати учасників несанкціонованої акції. Проти учасників протесту застосували сльозогінний газ і електрошокери.

Відзначимо, сьогоднішні акції супроводжуються жорсткими затриманнями. На даний момент відомо про затримання понад 1 500 осіб.