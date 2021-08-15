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Зеленський збере силовиків через смерть мера Кривого Рогу

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський прокоментував загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Він планує зібрати нараду з силовиками, щоб заслухати звіт щодо цього інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави.

"Завтра заслухаю доповідь керівників правоохоронних органів щодо перших результатів розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу", - заявив президент.

Зеленський наголосив, що триматиме справу загибелі Павлова на власному контролі.

"Конкретну та перевірену інформацію матимемо після проведення експертиз та перших кроків слідства. Триматиму цю справу під особистим контролем і наполягаю на регулярних звітах правоохоронців перед громадою Кривого Рогу", - додав він.

Нагадаємо, мера Кривого Рога Павлова виявили сьогодні мертвим у власному заміському будинку. Біля нього знайшли рушницю. Поліція вже порушила кримінальну справу.

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Володимир ЗеленськийКривий Ріг