Зеленський збере силовиків через смерть мера Кривого Рогу

Президент Володимир Зеленський прокоментував загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Він планує зібрати нараду з силовиками, щоб заслухати звіт щодо цього інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави.
"Завтра заслухаю доповідь керівників правоохоронних органів щодо перших результатів розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу", - заявив президент.
Зеленський наголосив, що триматиме справу загибелі Павлова на власному контролі.
"Конкретну та перевірену інформацію матимемо після проведення експертиз та перших кроків слідства. Триматиму цю справу під особистим контролем і наполягаю на регулярних звітах правоохоронців перед громадою Кривого Рогу", - додав він.
Нагадаємо, мера Кривого Рога Павлова виявили сьогодні мертвим у власному заміському будинку. Біля нього знайшли рушницю. Поліція вже порушила кримінальну справу.