RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Запорізькій області в аварію потрапили представники ОПОРИ, є постраждалі

Автор: Анастасия Рокитна

У неділю, 22 листопада, у Запорізькій області представники громадянської мережі ОПОРА, які виїхали для спостереження за перебігом виборчого процесу, потрапили в аварію. Причиною дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) стала негода.

Про це повідомляє ОПОРА.

Як повідомляється, 21 листопада у Запорізькій області випав мокрий сніг, який вночі перетворився на кригу. Через ожеледь на дорозі автівка представників ОПОРИ потрапила в яму і вдарилася об трубу.

Двоє людей отримали тілесні ушкодження. Їх доправили до Центральної районної поліклініки в місті Приморськ.

Нагадаємо, сьогодні проходить другий тур місцевих виборів. Повторно голосуватимуть у містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов'янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород та Черкаси.

Громадянська мережа ОПОРА повідомляє про перші порушення під час виборів у містах.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Слов'янську Донецької області виборці фотографуються біля скриньок для участі в розіграші iPhone 12. Напередодні другого туру місцевих виборів одна з громадських організацій оголосила відповідний конкурс.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДТПОПОРА