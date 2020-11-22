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У Запорізькій області в аварію потрапили представники ОПОРИ, є постраждалі

Новость на русском → Бердянськ, Неділя 22 листопада 2020 13:10
У Запорізькій області в аварію потрапили представники ОПОРИ, є постраждалі Фото: ДТП у Запорізькій області (oporaua.org)
Автор: Анастасия Рокитна

У неділю, 22 листопада, у Запорізькій області представники громадянської мережі ОПОРА, які виїхали для спостереження за перебігом виборчого процесу, потрапили в аварію. Причиною дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) стала негода.

Про це повідомляє ОПОРА.

Як повідомляється, 21 листопада у Запорізькій області випав мокрий сніг, який вночі перетворився на кригу. Через ожеледь на дорозі автівка представників ОПОРИ потрапила в яму і вдарилася об трубу.

Двоє людей отримали тілесні ушкодження. Їх доправили до Центральної районної поліклініки в місті Приморськ.

Нагадаємо, сьогодні проходить другий тур місцевих виборів. Повторно голосуватимуть у містах: Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов'янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород та Черкаси.

Громадянська мережа ОПОРА повідомляє про перші порушення під час виборів у містах.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Слов'янську Донецької області виборці фотографуються біля скриньок для участі в розіграші iPhone 12. Напередодні другого туру місцевих виборів одна з громадських організацій оголосила відповідний конкурс.

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