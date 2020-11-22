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В Запорожской области в аварию попали представители ОПОРЫ, есть пострадавшие

Новина українською → Бердянск, Воскресенье 22 ноября 2020 13:10
В Запорожской области в аварию попали представители ОПОРЫ, есть пострадавшие Фото: ДТП в Запорожской области (oporaua.org)
Автор: Анастасия Рокитна

В воскресенье, 22 ноября, в Запорожской области представители гражданской сети ОПОРА, которые выехали для наблюдения за ходом избирательного процесса, попали в аварию. Причиной дорожно-транспортного происшествия (ДТП) стала непогода.

Об этом сообщает ОПОРА.

Как сообщается, 21 ноября в Запорожской области выпал мокрый снег, который ночью превратился в лед. Из-за гололеда на дороге автомобиль представителей ОПОРЫ попал в яму и ударился об трубу.

Двое человек получили телесные повреждения. Их доставили в Центральную районную поликлинику в городе Приморск.

Напомним, сегодня проходит второй тур местных выборов. Повторно голосуют в городах: Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород и Черкассы.

Гражданская сеть ОПОРА сообщает о первых нарушениях во время выборов в городах.

РБК-Украина сообщало, что в Славянск Донецкой области избиратели фотографируются возле урн для участия в розыгрыше iPhone 12. Накануне второго тура местных выборов одна из общественных организаций объявила соответствующий конкурс.

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