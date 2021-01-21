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Заступник Уруського їздив напідпитку та поскандалив з поліцією, його хочуть звільнити

Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

У Києві заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий їздив нетверезим, а коли його зупинили патрульні, то посварився з ними. Це сталось пізно вночі.

Про це повідомляє джерело РБК-Україна в правоохоронних органах.

На вулиці Жилянській правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху. Потім виявилося, що за кермом перебуває водій з ознаками алкогольного сп’яніння.

Водій заявив патрульним, що він - заступник міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України. Потім він сказав, що йде з місця, а на прохання зупинитись почав погрожувати своєю посадою. Патрульні взяли його в кайданки.

Шмигаль збирає Кабмін

Сьогодні вночі прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав на своєму Telegram-каналі, що збирає позачергове засідання.

"На порядку денному одне питання - звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Я вже не раз казав - у нашому уряді немає недоторканних", - написав він.

Реакція Уруського

На своїй сторінці у Facebook міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський написав, що вчинок його заступника є неприйнятним та таким, що підриває авторитет представника виконавчої влади.

"Вважаю, що така безвідповідальна поведінка з боку Віталія Немілостівого унеможливлює подальше його перебування на посаді заступника міністра. А тому найближчим часом мною та урядом будуть прийняті всі необхідні кадрові рішення", - написав він.

Нагадаємо, раніше стався схожий скандал. Колишнього заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака звинувачують за напад на поліцейського.

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