Затримуються уже 14 потягів: УЗ працює над відновленням руху
Фото: УЗ сообщили о задержке 10 поездов в субботу (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
У суботу, 10 липня, 14 пасажирських поїздів затримуються. Це пов'язано зі сходженням з рейок господарського поїзда на дільниці "Васильків - Боярка".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
Вказано, що станом на 11:30 затримуються такі рейси:
- №142 Львів - Бахмут (затримка склала 4 години 20 хвилин);
- №81 Ужгород - Київ (4 години);
- №50 Трускавець - Київ (3 години 30 хвилин);
- №118 Чернівці - Чернігів (3 години 30 хвилин);
- №870 Шепетівка - Київ (2 години 50 хвилин);
- №770 Кам’янець - Подільський-Київ (2 години 40 хвилин);
- №281 Генічеськ - Хмельницький (2 години 30 хвилин);
- №30 Ужгород - Київ (1 годину 40 хвилин);
- №748 Тернопіль - Київ (1 годину 40 хвилин);
- №761 Київ - Одеса (1 годину 30 хвилин);
- №715 Київ - Львів (1 годину 30 хвилин);
- №14 Солотвино - Київ (1 годину 30 хвилин);
- №868 Гречани - Київ (1 годину 20 хвилин);
- №146 Ізмаїл - Київ (1 годину 10 хвилин).
"Роботи над відновленням повноцінного руху продовжуються, Укрзалізниця перепрошує за вимушену затримку", - сказано у повідомленні.
УЗ власними силами забезпечує підвезення пасажирів до аеропортів Києва та призначає позаграфікові зупинки по Києву-Волинському, також виведено в рейс додатковий аероекспрес.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що затримуються десять потягів.