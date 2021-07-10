Задерживаются уже 14 поездов: УЗ работает над восстановлением движения
Фото: в УЗ повідомили про затримку 10 поїздів у суботу (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В субботу, 10 июля, 14 пассажирских поездов задерживаются. Это связано со схождением с рельсов хозяйственного поезда на участке "Васильков - Боярка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Указано, что по состоянию на 11:30 задерживаются такие рейсы:
- №142 Львов - Бахмут (задержка составила 4 часа 20 минут);
- №81 Ужгород - Киев (4 часа)
- №50 Трускавец - Киев (3 часа 30 минут);
- №118 Черновцы - Чернигов (3 часа 30 минут);
- №870 Шепетовка - Киев (2 часа 50 минут);
- №770 Каменец - Подольский-Киев (2 часа 40 минут);
- №281 Геническ - Хмельницкий (2 часа 30 минут);
- №30 Ужгород - Киев (1 час 40 минут);
- №748 Тернополь - Киев (1 час 40 минут);
- №761 Киев - Одесса (1 час 30 минут);
- №715 Киев - Львов (1 час 30 минут);
- №14 Солотвино - Киев (1 час 30 минут);
- №868 Гречаны - Киев (1 час 20 минут);
- №146 Измаил - Киев (1 час 10 минут).
"Работы над восстановлением полноценного движения продолжаются, Укрзализныця извиняется за вынужденную задержку", - говорится в сообщении.
УЗ собственными силами обеспечивает подвоз пассажиров в аэропорты Киева и назначает остановки вне графика по Киеву-Волынскому, также выведен в рейс дополнительный Аэроэкспресс.
Напомним, ранее стало известно, что задерживаются десять поездов.