Вибух на складі боєприпасів та зруйновані будинки: ситуація в Карабасі загострилася

Конфлікт Вірменії і Азербайджану в Нагірному Карабасі загострився. Азербайджанська сторона заявила про вибух на вірменському складі боєприпасів.

Про це повідомляє Azpolitika, посилаючись на Міністерство оборони Азербайджану.

За даними відомства, вибух боєприпасів, занурених у вантажівки зі складу біля Ханкенді, викликав сильну пожежу.

"Склад боєприпасів використовувався для забезпечення артилерійських та інших підрозділів 10-ї гірськострілецької дивізії та 5-го гірськострілецького полку в Агдері зброєю і боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

Вірменська сторона поки не коментує цю інформацію. Однак, вона заявила про обстріл з боку Азербайджану житлової частини Степанакерту. Також повідомляється, що сьогодні вранці в Степанакерті рятувальники витягли з-під завалів тіла трьох мирних громадян, загиблих в результаті попадання снаряда в житловий будинок.

У той же час, за даними Генпрокуратури Азербайджану, починаючи з 27 вересня 2020 року по сьогоднішній день в результаті обстрілу загинули 92 мирних жителя, ще 404 людини постраждали.

Разом з тим, кількість зруйнованих приватних будинків дорівнює 2971 об'єкту, також зросла кількість зруйнованих інших цивільних об'єктів - з 502 до 504.

Ստեփանակերտում զոհվել է 3 քաղաքացիական անձ Posted by Armenian unified infocenter/Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոն on Friday, November 6, 2020

Зазначимо, що військові дії рассширились і дійшли до стратегічно важливого міста Шуша. Там всю ніч тривали обстріли, у зв'язку з чим трасу Лачин - Шуші довелося перекрити для цивільного транспорту. Про це повідомила речник Міноборони Вірменії Шушан Степанян у себе в Facebook.

Як повідомляється, азербайджанські війська просунулися на позиції, розташовані всього в декількох кілометрах на південь від Шуші.

Також Міноборони Вірменії опублікувало відео з бойовими діями під назвою: "Знищення групи, яка готується до атаки в напрямку Шуші. Операція "Гербагер".

Нагадаємо, через війну в Нагірному Карабасі між Вірменією і Азербайджаном майже 130 тисяч мирних жителів були змушені покинути свої будинки.

Також РБК-Україна повідомляло, що обстріл житлових районів в зоні Нагірного Карабаху і за його межами можуть прирівняти до військових злочинів.

Крім того, президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав умови припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.