Взрыв на складе боеприпасов и разрушенные дома: ситуация в Карабахе обострилась

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился. Азербайджанская сторона заявила о взрыве на армянском складе боеприпасов.

Об этом сообщает Azpolitika, ссылаясь на Министерство обороны Азербайджана.

По данным ведомства, взрыв боеприпасов, погруженных в грузовики со склада возле Ханкенди, вызвал сильный пожар.

"Склад боеприпасов использовался для обеспечения артиллерийских и других подразделений 10-й горнострелковой дивизии и 5-го горнострелкового полка в Агдере оружием и боеприпасами", - говорится в сообщении.

Армянская сторона пока не комментирует эту информацию. Однако, она заявила об обстрелах со стороны Азербайджана в жилой части Степанакерта. Также сообщается, что сегодня утром в Степанакерте спасатели извлекли из-под завалов тела трех мирных граждан, погибших в результате попадания снаряда в жилой дом.

В то же время, по данным Генпрокуратуры Азербайджана, начиная с 27 сентября 2020 года по сегодняшний день в результате обстрелов погибли 92 мирных жителя, еще 404 человека пострадали.

Вместе с тем, число разрушенных частных домов равнялось 2971 объекту, также выросло число разрушенных иных гражданских объектов - с 502 до 504.

Ստեփանակերտում զոհվել է 3 քաղաքացիական անձ Posted by Armenian unified infocenter/Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոն on Friday, November 6, 2020

Отметим, что военные действия рассширились и дошли к стратегически важного города Шуша. Там всю ночь длились обстрелы, в связи с чем трассу Лачин - Шуши пришлось перекрыть для гражданского транспорта. Об этом сообщала спикер Минобороны Армении Шушан Степанян у себя в Facebook.

Как сообщается, азербайджанские войска продвинулись на позиции, расположенные всего в нескольких километрах к югу от Шуши.

Также Минобороны Армении опубликовало видео с боевыми действиями под названием: "Уничтожение группы, готовящейся к атаке в направлении Шуши. Операция "Гербагер".

Напомним, из-за войны в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном почти 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Также РБК-Украина сообщало, что обстрелы жилых районов в зоне Нагорного Карабаха и за его пределами могут приравнять к военным преступлениям.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.