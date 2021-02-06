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Вибух в Бордо: обвалився житловий будинок, є загроза і для інших

Автор: Анастасія Рокитна

У французькому місті Бордо стався потужний вибух, в результаті якого є постраждалі. Житловий будинок обвалився.

Про це повідомила газета SudOuest.

В результаті вибуху не менше трьох людей постраждали, двоє вважаються зниклими безвісти.

За даними видання, в даний час існує небезпека обвалення ще декількох будівель. В руїнах зруйнованого будинку рятувальники з собаками ведуть пошук людей, які могли опинитись під уламками.

Правоохоронці встановлюють причини вибуху в Бордо. Зараз поліцейські оточили район.

Вибух стався на одному з верхніх поверхів будинку, розташованого в кварталі Шартон, недалеко від площі Пікар.

Нагадаємо, на Кіпрі стався вибух у центрі COVID-вакцинації.

Зазначимо, в результаті потужного вибуху в іспанській столиці Мадриді постраждали 11 осіб.

Також повідомлялося про причини вибуху в центрі Мадрида. Було відомо про евакуацію будинку престарілих, який розташований поблизу місця вибуху.

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