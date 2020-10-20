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Біля Луганського бойовики стріляли з гранатомета

Автор: Надія Собенко

На Донбасі 19 жовтня збройні формування Російської Федерації двічі порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Луганське бойовики застосували ручний протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.

"Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - зазначили у штабі ООС.

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В районі Авдіївки задокументовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше використання.

Від початку поточної доби, 20 жовтня, у смугах відповідальності наших бойових бригад пострілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Крім того, сапери ДСНС розмінували понад два гектари території у прифронтовому районі та передали на знищення 34 знайдених вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, 18 жовтня бойовики двічі обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський вважає, що війна на Донбасі може завершитися в будь-який день.

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