Біля Білого дому напали з ножем на людей, постраждали чотири людини

У Вашингтоні біля Білого дому вчинили напад з ножем на людей. В результаті нападу постраждали чотири людини.

Про це повідомляє NBC.

Постраждали жінка і троє чоловіків, вони були поранені в результати конфлікту з трьома підозрюваними.

Зазначимо, наразі в США триває підрахунок голосів на виборах президента. Всі виборчі дільниці закрились. А підрахунок в ключових штатах затримується через поштові бюлетені, які відправляли в якості своїх голосів виборці через пандемію.

Голосування на виборах у США завершилося. За попередніми результатами, розрив між Трампом і Байденом залишається мінімальним, але підрахунок голосів ще триває.

Як писало РБК-Украина, раніше Трамп заявив про спробі вкрасти у нього перемогу на виборах президента.

Демократи і республіканці різко відреагували на заяву Дональда Трампа про "перемогу".