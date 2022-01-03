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Вітер і дощ. В Україні оголошено шторомове попередження на завтра

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Київ, Понеділок 03 січня 2022 17:47
Вітер і дощ. В Україні оголошено шторомове попередження на завтра Фото: завтра в Україні будуть сильний вітер та дощ (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні на завтра оголошено шторомове попередження. Синоптики попередили про дощі та сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Завтра буде місцями невеликий дощ, вдень у західних областях помірні дощі, в Карпатах, вночі і на північному сході країни з мокрим снігом.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній частині, вночі і у східних областях пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с.

Температура вночі 0+5 тепла, на північному сході та в Карпатах -1-6 морозу; вдень +3+8 тепла, на півдні Одеської області до +11.

Вітер і дощ. В Україні оголошено шторомове попередження на завтра

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