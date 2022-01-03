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Ветер и дождь. В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

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Киев, Понедельник 03 января 2022 17:47
Ветер и дождь. В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра Фото: завтра в Украине будут сильный ветер и дождь (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о дождях и сильном ветре.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Завтра будет местами небольшой дождь, днем в западных областях умеренные дожди, в Карпатах, ночью и на северо-востоке страны - мокрый снег.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западной части, ночью и в восточных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с.

Температура ночью 0+5 тепла, на северо-востоке и в Карпатах -1-6 мороза, днем +3+8 тепла, на юге Одесской области до +11.

Ветер и дождь. В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

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