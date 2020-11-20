Помер патріарх Сербський Іриней
Патріарх Сербський Іриней помер у лікарні. Він там проходив лікування від COVID-19.
Про це повідомив в Instagram президент Сербії Олександр Вучич.
Сербська православна церква вчора повідомила, що стан здоров'я 90-річного патріарха Іринея погіршився.
"Для мене було честю, що Вас знав. Такі як Ви ніколи не йдуть", - написав глава держави.
Раніше медики підтвердили посилення серцевої недостатності у предстоятеля Сербської церкви, але тоді вдалося стабілізувати стан.
Зазначимо, він був обраний синодом СПЦ 22 січня 2010 року предстоятелем Сербської церкви. Отримав кількох церковних і державних нагород.
Вчора ряд ЗМІ почали писати, що патріарх помер, проте, в самій церкві це спростовували.
Нагадаємо, коронавірус підтвердили ще у Архієпископа Афінського Ієроніма і Архієпископа Албанського Анастасія.
Також на початку вересня стало відомо, що патріарх Філарет заразився коронавірусом. Тест показав позитивний результат під час планового дослідження.