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Умер патриарх Сербский Ириней

Новина українською → Белград, Пятница 20 ноября 2020 09:05
Умер патриарх Сербский Ириней Фото: патриарх Сербский Ириней (wikimedia by)
Автор: Анастасия Рокитна

Патриарх Сербский Ириней скончался в больнице. Он там проходил лечение от COVID-19.

Об этом сообщил в Instagram президент Сербии Александр Вучич.

Сербская православная церковь вчера сообщила, что состояние здоровья 90-летнего патриарха Иринея ухудшилось.

"Для меня было честью, что Вас знал. Такие как Вы никогда не уходят", - написал глава государства.

Ранее медики подтвердили усиление сердечной недостаточности у предстоятеля Сербской церкви, но тогда состояние удалось стабилизировать.

Отметим, он был избран синодом СПЦ 22 января 2010 года предстоятелем Сербской церкви. Получил нескольких церковных и государственных наград.

Вчера ряд СМИ начали писать, что патриарх умер, однако, в самой церкви это опровергали.

Напомним, коронавирус подтвердили еще у Архиепископа Афинского Иеронима и Архиепископа Албанского Анастасия.

Также в начале сентября стало известно, что патриарх Филарет заразился коронавирусом. Тест показал положительный результат во время планового исследования.

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