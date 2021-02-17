В Умані отруїлися дві школярки. Одна з них напилася пігулок

В Умані сьогодні до лікарні потрапили дві школярки з підозрою на отруєння. Одна з них, 14-річна восьмикласниця, ймовірно, отруїлася медичним препаратом "Дротаверин".

Про це повідомило "Суспільне".

За словами речниці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської області Ірини Назарок, чим отруїлася інша школярка, поки що не встановлено. Правоохоронці вже розслідують інцидент та опитують свідків. Як розповіли в поліції Черкаської області, на місці події працюють слідчо-оперативна група та представники ювенальної поліції.