В Умані напали на хасида з ножем

В Умані невідомий з ножем напав на громадянина Ізраїлю 2003 року народження. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до нанесення тілесних ушкоджень іноземцю.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, інцидент стався 18 жовтня, коли на вулиці Софії Перовської невідомий чоловік підійшов до хасида та наніс йому тілесних ушкоджень. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці оглянули місце злочину та провели обхід прилеглих вулиць, щоб встановити, чи камери відеонагляду, які могли зафіксувати момент злочину. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) ККУ. Поліція розшукує хуліганів.

Зловмисникам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Представник хасидської громади Умані Хаїм Хазін написав у Facebook, що нападників було троє. Він зазначив, що злочинці порізали потерпілому обличчя ножем.

Фото: постраждалий громадянин Ізраїлю (facebook.com/HAZINHAIM)

Нагадаємо, на початку вересня в Умані компанія підлітків напала на хасида і побила його. Інцидент стався близько півночі в одному з супермаркетів міста.