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Українські військові провели танкові навчання в районі ООС

Автор: Инна Собора

В Луганській області в районі проведення операції Об'єднаних сил відбулися навчання танкових резервів. Начання провели у механізованій бригаді імені князя Романа Великого.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

Військові відпрацьовували контрнаступ. За легендою навчань, ворог прорвав оборону, а піхотинці змушені були відступити. Танкісти по тривозі, отримали наказ здійснити марш в район очікування з подальшим виходом на вогневі рубежі.

Під час розвідки боєм, військові визначили головні сили противника та змусили його виявити себе. Коли противник викрив себе, в бій вступили основні сили танкового резерву.

Умовний ворог не здавався й здійснював ураження артилерією. Танкісти, щоразу отримуючи нові команди про зміну обстановки, в умовах бою блискавично відреагували – відійшли, аби знайти слабке місце в обороні ворога, і повернути втрачені позиції. Для безпечного відходу танкісти застосували димову завісу, щоб ввести в оману противника, замаскували свої дії. Як результат, танковий підрозділ, здійснивши перегрупування, контратакував ворога з іншого флангу, де наступ був найменш очікуваний.

Поки тривав бій, від удару з неба танкістів прикривали зенітники.

"Танкові підрозділи у відповідності до Мінських домовленостей відведені від лінії зіткнення та участі в бойових діях не беруть вже тривалий час", - зазначили у прес-центрі ООС.

Фото: танкові навчання (facebook.com/pressjfo.news)

РБК-Україна писало, що на Яворівському полігоні у Львівській області почалися цілодобові стрільби. У зв'язку з цим цивільних просять не наближатися до полігону.

Раніше в Офісі президента заявили, що організація спільних навчань Збройних сил України з військовими НАТО сприятиме стабілізації безпекової ситуації у регіоні.

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