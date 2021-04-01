Українські військові провели танкові навчання в районі ООС

В Луганській області в районі проведення операції Об'єднаних сил відбулися навчання танкових резервів. Начання провели у механізованій бригаді імені князя Романа Великого.

Військові відпрацьовували контрнаступ. За легендою навчань, ворог прорвав оборону, а піхотинці змушені були відступити. Танкісти по тривозі, отримали наказ здійснити марш в район очікування з подальшим виходом на вогневі рубежі.

Під час розвідки боєм, військові визначили головні сили противника та змусили його виявити себе. Коли противник викрив себе, в бій вступили основні сили танкового резерву.

Умовний ворог не здавався й здійснював ураження артилерією. Танкісти, щоразу отримуючи нові команди про зміну обстановки, в умовах бою блискавично відреагували – відійшли, аби знайти слабке місце в обороні ворога, і повернути втрачені позиції. Для безпечного відходу танкісти застосували димову завісу, щоб ввести в оману противника, замаскували свої дії. Як результат, танковий підрозділ, здійснивши перегрупування, контратакував ворога з іншого флангу, де наступ був найменш очікуваний.

Поки тривав бій, від удару з неба танкістів прикривали зенітники.

"Танкові підрозділи у відповідності до Мінських домовленостей відведені від лінії зіткнення та участі в бойових діях не беруть вже тривалий час", - зазначили у прес-центрі ООС.

Фото: танкові навчання (facebook.com/pressjfo.news)