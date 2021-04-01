Украинские военные провели танковые учения в районе ООС
В Луганской области в районе проведения операции Объединенных сил прошли учения танковых резервов. Обучение провели в механизированной бригаде имени князя Романа Великого.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Военные отрабатывали контрнаступление. По легенде учений, враг прорвал оборону, а пехотинцы вынуждены были отступить. Танкисты по тревоге, получили приказ совершить марш в район ожидания с дальнейшим выходом на огневые рубежи.
Во время разведки боем, военные определили главные силы противника и заставили его проявить себя. Когда противник разоблачил себя, в бой вступили основные силы танкового резерва.
Условный враг не сдавался и осуществлял поражение артиллерией. Танкисты, каждый раз получая новые команды о смене обстановки, в условиях боя молниеносно отреагировали - отошли, чтобы найти слабое место в обороне врага, и вернуть утраченные позиции. Для безопасного ухода танкисты применили дымовую завесу, чтобы ввести в заблуждение противника, замаскировали свои действия. Как результат, танковое подразделение, осуществив перегруппировку, контратаковало врага с другого фланга, где наступление было наименее ожидаемый.
Пока длился бой, от удара с неба танкистов прикрывали зенитчики.
"Танковые подразделения в соответствии с Минскими договоренностями отведены от линии соприкосновения и участия в боевых действиях не принимают уже длительное время", - отметили в пресс-центре ООС.
Фото: танковые учения (facebook.com/pressjfo.news)
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