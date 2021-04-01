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Украинские военные провели танковые учения в районе ООС

Новина українською → Четверг 01 апреля 2021 17:45
Украинские военные провели танковые учения в районе ООС Фото: танковые учения (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Инна Собора

В Луганской области в районе проведения операции Объединенных сил прошли учения танковых резервов. Обучение провели в механизированной бригаде имени князя Романа Великого.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Военные отрабатывали контрнаступление. По легенде учений, враг прорвал оборону, а пехотинцы вынуждены были отступить. Танкисты по тревоге, получили приказ совершить марш в район ожидания с дальнейшим выходом на огневые рубежи.

Во время разведки боем, военные определили главные силы противника и заставили его проявить себя. Когда противник разоблачил себя, в бой вступили основные силы танкового резерва.

Условный враг не сдавался и осуществлял поражение артиллерией. Танкисты, каждый раз получая новые команды о смене обстановки, в условиях боя молниеносно отреагировали - отошли, чтобы найти слабое место в обороне врага, и вернуть утраченные позиции. Для безопасного ухода танкисты применили дымовую завесу, чтобы ввести в заблуждение противника, замаскировали свои действия. Как результат, танковое подразделение, осуществив перегруппировку, контратаковало врага с другого фланга, где наступление было наименее ожидаемый.

Пока длился бой, от удара с неба танкистов прикрывали зенитчики.

"Танковые подразделения в соответствии с Минскими договоренностями отведены от линии соприкосновения и участия в боевых действиях не принимают уже длительное время", - отметили в пресс-центре ООС.

Фото: танковые учения (facebook.com/pressjfo.news)

РБК-Украина писало, что на Яворовском полигоне во Львовской области начались круглосуточные стрельбы. У связи с этим гражданских просят не приближаться к полигону.

Ранее в Офисе президента заявили, что организация совместных учений Вооруженных сил Украины с военными НАТО будет способствовать стабилизации ситуации безопасности в регионе.

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