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В Україні за добу майже 8 тисяч нових випадків СOVID-19

Автор: Максим Зайченко

В Україні за останню добу підтвердили 7 959 нових випадків коронавірусної хвороби. При цьому одужали 2513 осіб.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Так, загальна кількість заражених з початку пандемії становить 395 440 осіб. При цьому одужав вже 161 441 особа, в тому числі 2 513 - за вчора. Активними хворими залишаються 226 693 людини.

Померли від коронавірусу 7 306 осіб, з яких 110 - за минулу добу.

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Найбільше нових заражень підтвердили у Харківській (+883), Житомирській (+708), Донецької (+545) областях, а також в Києві (+689).

Нагадаємо, в Україні станом на 31 жовтня підтвердили 8752 нових заражень коронавірусом, що є новим антирекордом захворюваності. При цьому побороли хвороба 3902 людини.

Крім цього, раніше глава МОЗ звернувся до народних депутатів з проханням підтримати законопроект Кабінету міністрів про посилення відповідальності за відсутність маски.

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