Відразу два антирекорди: в Україні 6719 нових випадків коронавірусу і 141 смерть

В Україні виявили спалах коронавірусу, за минулу добу заразились 6719 людей. Найбільше випадків в Харківській, Одеській областях та в Києві.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони.

Оновлено: на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що за минулу добу зробили 62 869 тестів на коронавірус. Зокрема, 32 729 ПЛР-тестів та 30 140 ІФА-тестів.

Спалах COVID-19 виявили у Харківській області (+713), в Одеській області (+614), у Полтавській області (+580), у Києві (+559). Складна епідеміологічна ситуація в Львівській області (+310), у Хмельницькій області (+322), у Дніпропетровській області (+312).

Крім того, за минулу добу зафіксували антирекорд ще й по смертельним випадкам від коронавірусу - 141. З початку пандемії в Україні померли 5927 людей.

В Україні за весь час підтвердили 315 826 випадків COVID-19, 132 219 одужань (+2686).

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я України розробили план реагування на чотири рівні небезпеки через коронавірус.

Зазначимо, пік епідемії вірусних захворювань в Україні очікують наприкінці листопада.

В Україні вже підготовлений план розгортання додаткових госпіталів для пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Однак вони будуть задіяні тільки в крайньому випадку.