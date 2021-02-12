В Україні можуть з‘явитись нові хвороби через глобальне потепління

В Міністерстві захисту довкілля прогнозують, що також може з'явиться енцефалітний кліщ.

"Слід чекати і таких небажаних гостей, як малярія і інші інфекційні захворювання. Також зміни флори та фауни, які не притаманні нашій країні", - розповів в коментарі виданню голова міністерства Роман Абрамовський.

За його словами, зараз неможливо спрогнозувати, як це вплине на українців.

Зазначимо, малярія - важка, іноді смертельна хвороба, яку спричиняють найпростіші роду Plasmodium. Збудник потрапляє до організму людини через укус комара.