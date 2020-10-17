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В Україні лікарняні ліжка вже заповнені на 62,3%, - МОЗ

Автор: Максим Зайченко

Лікарняні ліжка в Україні для пацієнтів з підозрою або коронавірусною хворобою вже заповнені на 62,3%. Найгірша ситуація у Донецькій та Луганській областях.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у Донецькій області показник заповнювання ліжок становить 91%, у Луганській - 85%, в Одеській - 78,6%, у Хмельницькій - 72,6%, у Чернігівській області - 69%.

Лише в Херсонській, Тернопільській, Кіровоградській, Івано-Франківській і Житомирській областях цей показник нижче 50%.

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Крім цього, у всіх областях, крім Кіровоградської, перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення, який повинен бути не вище 40. В середньому по Україні він становить 187,3.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили, що для боротьби з коронавірусом можуть залучати студентів-медиків і лікарів-інтернів. Вони можуть працювати під наглядом лікарів.

Також РБК-Україна писало, які пацієнти в Україні найчастіше потрапляють в лікарні у важкому стані з COVID-19.

Відзначимо, в Україні за останню добу на коронавірус захворіло 6410 осіб, що є новим антирекордом.

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