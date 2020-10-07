В Україні антирекорд по коронавірусу: 4753 нових випадки

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні зафіксували спалах коронавірусу, виявили 4753 нових зараження. Найскладніша ситуація у Києві, Харківській, Одеській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки і оборони.

На брифінгу МОЗ повідомили, що за вчора зробили 59 189 тестів на коронавірус, це рекордна кількість. Зокрема, зробили 32 376 тестів методом ПЛР і 26 813 тестів методом ІФА.

Найбільше нових випадків у Харківській області (+685), Києві (+383), Одеській області (+316), Дніпропетровській області (+316), Донецькій області (+263), Полтавській області (+227).

Крім того, за минулу добу рекордно одужали від коронавірусу 2 569 людей. Загалом в країні 105 970 одужань від COVID-19. Також в країні 4597 смертельних випадків (+77).

З початку пандемії в Україні підтвердили 239 337 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, лікарі пояснили, чи потрібно повернення жорсткого карантину в Україні.

Зазначимо, про можливість повернення жорсткого карантину в Україні йдеться в матеріалі "Знову під замок. Чи загрожує українцям жорсткий карантин".