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В Україні антирекорд по коронавірусу: 4753 нових випадки

Новость на русском → Київ, Середа 07 жовтня 2020 08:59
В Україні антирекорд по коронавірусу: 4753 нових випадки Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні зафіксували спалах коронавірусу, виявили 4753 нових зараження. Найскладніша ситуація у Києві, Харківській, Одеській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки і оборони.

На брифінгу МОЗ повідомили, що за вчора зробили 59 189 тестів на коронавірус, це рекордна кількість. Зокрема, зробили 32 376 тестів методом ПЛР і 26 813 тестів методом ІФА.

Найбільше нових випадків у Харківській області (+685), Києві (+383), Одеській області (+316), Дніпропетровській області (+316), Донецькій області (+263), Полтавській області (+227).

Крім того, за минулу добу рекордно одужали від коронавірусу 2 569 людей. Загалом в країні 105 970 одужань від COVID-19. Також в країні 4597 смертельних випадків (+77).

З початку пандемії в Україні підтвердили 239 337 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, лікарі пояснили, чи потрібно повернення жорсткого карантину в Україні.

Зазначимо, про можливість повернення жорсткого карантину в Україні йдеться в матеріалі "Знову під замок. Чи загрожує українцям жорсткий карантин".

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