В Украине антирекорд по коронавирусу: 4753 новых случая
В Украине зафиксировали вспышку коронавируса, выявили 4753 новых заражения. Самая сложная ситуация в Киеве, Харьковской, Одесской областях.
Таких данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.
На брифинге Минздрава сообщили, что за вчера сделали 59 189 тестов на коронавирус, это рекордное число. В частности, сделали 32 376 тестов методом ПЦР и 26 813 тестов методом ИФА.
Больше всего новых случаев в Харьковской области (+685), Киеве (+383), Одесской области (+316), Днепропетровской области (+316), Донецкой области (+263), Полтавской области (+227).
Кроме того, за минувшие сутки рекордно выздоровели от коронавируса 2569 человек. Всего в стране 105 970 выздоровлений от COVID-19. Также в стране 4597 смертельных случаев (+77).
С начала пандемии в Украине подтвердили 239 337 случаев коронавируса.
Напомним, врачи объяснили, нужно ли возвращение жесткого карантина в Украине.
Отметим, о возможности возвращения жесткого карантина в Украине говорится в материале "Снова под замок. Грозит ли украинцам жесткий карантин".