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В Україні 9832 нових випадки коронавірусу

Новость на русском → Київ, Понеділок 16 листопада 2020 08:22
В Україні 9832 нових випадки коронавірусу Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні виявили 9832 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За добу зробили 33 486 тестувань, методом ПЛР - 28 685, методом ІФА - 4 801.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 545 689 осіб; одужало - 244 197 осіб; летальних випадків - 9 697; проведено ПЛР-тестувань - 3 941 651.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (+879), Дніпропетровській області (+847), Запорізькій області (+807), Київській області (+648) та Одеській області (+633).

Нагадаємо, в Україні відмінили адаптивний карантин і повернули загальнонаціональний. Ввели обмеження на масові заходи, роботу кінотеатрів та громадського транспорту.

Раніше повідомлялося, що у Київській області правоохоронці зафіксували 85 порушень карантину вихідного дня за суботу, 14 листопада. За фактом всіх виявлених порушень було складено протоколи про адміністративні порушення.

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