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В Україні 8687 нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасия Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 8687 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській та Запорізькій областях.

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Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За вчора здійснили 41 114 тестувань на коронавірус. Зокрема, 34 393 ПЛР-тестів, а 6 721 методом ІФА.

Найбільш складна епідеміологічна ситуація у Києві (+748), Харківській області (+717), Запорізькій області (+683), Житомирській області (+636) та Київській області (+590).

З початку пандемії в Україні підтвердили 469 018 випадків COVID-19. Також одужали 209 143 осіб (+2277). Смертальних випадків - 8 565 (+115).

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я України в коментарі РБК-Україна розповіли, що жорсткий локдаун буде досить складно пережити з економічної точки зору.

Минулого тижня Міністерство охорони здоров'я запропонувало Кабінету міністрів посилити карантин в Україні.

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