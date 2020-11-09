В Украине 8687 новых случаев коронавируса

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

В Украине за минувшие сутки выявили 8687 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

За вчера сделали 41 114 тестирований на коронавирус. В частности, 34 393 ПЦР-тестов, а 6721 методом ИФА.

Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве (+748), Харьковской области (+717), Запорожской области (+683), Житомирской области (+636) и Киевской области (+590).

С начала пандемии в Украине подтвердили 469 018 случаев COVID-19. Также выздоровели 209 143 человек (+2277). Смертальних случаев - 8565 (+115).

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины в комментарии РБК-Украина рассказали, что жесткий локдаун будет достаточно сложно пережить с экономической точки зрения.

На прошлой неделе Министерство здравоохранения предложило Кабинету министров усилить карантин в Украине.