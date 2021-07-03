Україна проводить навчання Sea Breeze: РФ влаштувала маневри авіації над Чорним морем

Російська Федерація влаштувала маневри авіації над Чорним морем на тлі українських навчань Sea Breeze. Навчальні завдання виконували понад 10 літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чорноморського флоту Росії.

Згідно з повідомленням, військові льотчики виконали прості і складні польотні завдання з середніх і малих висот з урахуванням подолання засобів протиповітряної оборони кораблів умовного супротивника.

Екіпажі також відпрацювали умовні ракетні та бомбові удари.

Сказано, що навчальні завдання виконували понад 10 літаків. Крім того, екіпаж літака-амфібії Бе-12 зі складу російської морської авіації виконав розвідку умовних цілей в акваторії Чорного моря.

"Від Морської авіації ЧФ були задіяні багатоцільові винищувачі Су-30СМ і фронтові бомбардувальники Су-24М, від авіації ПВО винищувачі-бомбардувальники Су-34 і винищувачі-перехоплювачі Су-27", - інформує Чорноморський флот РФ.

Вказано, що екіпажі літаків Морської авіації ЧФ Росії спільно з авіацією Південного військового округу провели тренувальні польоти над акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, раніше у Міноборони України заявили, що для спостереження за міжнародними морськими маневрами Росія вивела в море весь корабельний склад Чорноморського флоту. Таким способом країна-агресор намагається протидіяти навчанням Sea Breeze 2021.

Як писало РБК-Україна, на тлі маневрів Sea Breeze 2021 у водах Чорного моря розпочав військові навчання російський підводний човен.

Так, у Чорному морі 28 червня розпочалися навчання Sea Breeze 2021.