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Вбивство поліцейської у Києві: з'явилися перші подробиці

Автор: Андрій Василюк

Попередньою причиною вбивства 37-річної поліцейської в Києві став раптовий конфлікт між підозрюваною та загиблою, які були між собою знайомі.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури у Facebook.

Так, 7 березня 2021 року, близько третьої години ранку до поліції Києва надійшло повідомлення про виявлення тіла молодої жінки з ознаками насильницької смерті біля будинку по проспекту Бажана у Києві. Загиблою виявилась 37-річна старший інспектор одного з Департаментів Нацполіції України. Експерти виявили на тілі жінки численні колото-різані поранення та інші травми.

"За результатами проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та на підставі зібраних доказів затримано 37-річну мешканку столиці, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього злочину", - йдеться в повідомленні.

Наразі триває подальше встановлення всіх обставин злочину. Призначено низку експертних досліджень, у тому числі судово-медичних щодо причин смерті жінки.

Також вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, сьогодні у Києві на проспекті Бажана виявили труп жінки. На тілі були ознаки насильницької смерті. На виклик про вбивство прибули слідчі та оперативники, а також залучили кінологів і криміналістичну лабораторію. Підозрювану затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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